Otomotivde umut ikinci yarıya kaldı
13 dakika önce
Türkiye'nin dünya pazarlarında iddialı sektörlerinden otomotiv, üretim ve ihracatta yeniden çıkış yakalamak için ikinci yarıya odaklandı.
Türkiye
'nin dünya pazarlarında iddialı sektörlerinden otomotiv, üretim ve ihracatta yeniden çıkış yakalamak için ikinci yarıya odaklandı. (Esra Özarfat)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:07
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