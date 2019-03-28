Son Dakika Haberleri: Otomotivde umut ikinci yarıya kaldı

Otomotivde umut ikinci yarıya kaldı

13 dakika önce

Türkiye'nin dünya pazarlarında iddialı sektörlerinden otomotiv, üretim ve ihracatta yeniden çıkış yakalamak için ikinci yarıya odaklandı.

Otomotivde umut ikinci yarıya kaldı, System.String[]
Türkiye'nin dünya pazarlarında iddialı sektörlerinden otomotiv, üretim ve ihracatta yeniden çıkış yakalamak için ikinci yarıya odaklandı. (Esra Özarfat)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:07 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'den Çekiniyor Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi! Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 05:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotivde umut ikinci yarıya kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]