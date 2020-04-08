‘Otomotive destekler genişletilmeli'
46 dakika önce
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Krizin 3 aylık dönemde yüzde 100 sona ermesi çok mümkün değil. Virüs ortadan kalksa dahi virüsün etkilerini piyasalar yaşayacak.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Krizin 3 aylık dönemde yüzde 100 sona ermesi çok mümkün değil. Virüs ortadan kalksa dahi virüsün etkilerini piyasalar yaşayacak. Bundan dolayı 3 aylık sürenin bir miktar daha uzatılması yönünde talepte bulunduk" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:04
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