Otomotive 'Ege' dopingi
2 saat önce
Türkiye'de otomotiv üretimi Ocak-Eylül 2016 döneminde geçen seneye oranla yüzde 6 artıp 1 milyon adedi geçerken, Tofaş 2016 yılının ilk 9 ayı sonunda toplam üretimini geçen yıla göre yüzde yüzde 35 arttırarak 265 bin adetlik toplam üretimle Türk otomotiv sektöründe birinciliğe yükseldi.
Türkiye
'de otomotiv üretimi Ocak- Eylül
2016 döneminde geçen seneye oranla yüzde 6 artıp 1 milyon adedi geçerken, Tofaş
2016 yılının ilk 9 ayı sonunda toplam üretimini geçen yıla göre yüzde yüzde 35 arttırarak 265 bin adetlik toplam üretimle Türk otomotiv sektöründe birinciliğe yükseldi. Fiat
Egea (Ege) model ailesinin yarattığı pozitif etkiyle 2016 Ocak– Eylül döneminde geçen yıl aynı döneme göre % 55'lik bir artışla 195 bin adetlik ihracat gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda bugün sektör ihracatında zirveye ulaşan kuruluş olarak ayrıca ön plana çıkıyor. Toplam 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçen Fiat Egea model ailesinin global etki alanını her geçen gün arttıran ve sektörün gücünü katlayan Tofaş, 2016 yılını üretim ve ihracat lideri olarak kapatmayı hedefliyor.
İTİCİ GÜÇ OLDUK
Tofaş CEO
'su Cengiz Eroldu
, Tofaş'ın küresel ürün geliştirme yönünde attığı önemli ve heyecanlı adımlardan biri olan Egea model ailesinin de başarısı ile sektörün itici gücü haline geldiklerine dikkat çekerek "Tofaş olarak 2016 yılına zaten çok iyi başladık. Yeni yatırımlarımızla birlikte sektör ortalaması üzerinde performans sergiliyoruz.. Bugün itibarıyla hem üretimde hem de ihracatta lider pozisyondayız. Türkiye otomobil sanayinin büyümesinde önemli boyutlarda etki ediyoruz. Türk otomotiv sektörünün Tofaş'ın liderliğinde büyümesinden gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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