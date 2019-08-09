"Otomotivi ikinci el ayakta tutacak"
1 saat önce
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak
, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:59
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