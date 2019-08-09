Son Dakika Haberleri: "Otomotivi ikinci el ayakta tutacak"
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"Otomotivi ikinci el ayakta tutacak"

1 saat önce

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vural Ak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:59 
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