Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor - Son Dakika

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor

14.05.2021 12:41
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana organize ettiği yarışmaya başvurular, yarın başlayıp 3 Eylül'e kadar sürecek.

Ödül töreninin çevrim içi olarak 18 Ekim'de gerçekleştirileceği yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge merkezi ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler, 3 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

"Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada, birinciye 140, ikinciye 120, üçüncüye 100, dördüncüye 80 ve beşinciye 60 bin lira ödül takdim edilecek.

Dereceye giren projelerin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirilmesine destek olunacak ve ayrıca yarışmayı kazanan beş proje sahibine, Ticaret Bakanlığı onayıyla "Yurtdışı Eğitim Bursu" verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yarışmaya katılan tüm adaylara başarılar diledi.

Çelik, "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ile dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların giderek yaygınlaştığı bir dönemde, Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olmasını ve ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırma Geliştirme, Otomotiv Endüstrisi, Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

Son Dakika Haberleri
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:44 Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:37 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
13:26 Netflix Türkiye duyurdu: Fatih Terim'le belgesel çekiliyor
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı         
14:20
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi         
14:01
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı         
11:39
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 14:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement