"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na başvuru için son gün 18 Eylül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek, ihracatı artırmak amacıyla, "Elektrikli Araçlar" temasıyla düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na müracaatlar, 18 Eylül'de sona erecek.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılacak yarışma, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

"Elektrikli Araçlar" temasıyla sektörün geleceğine ışık tutacak, bireysel ya da ekip olarak katılıma açık yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın birincisi 70 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü 50 bin, dördüncüsü 40 bin ve beşincisi de 30 bin lira ödül almaya hak kazanacak.Yarışmada, genel tasarımdan yazılıma kadar otomotiv endüstrisinde farklılık oluşturacak yenilikçi projelere toplam 250 bin lira ödül verilecek. Dereceye girenlere ayrıca Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt dışında eğitim hakkı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde projelerini geliştirme imkanı da tanınacak.

Dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde, Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla hayata geçirilecek yarışmada, otomotivdeki genel tasarım, yazılım tasarımları ve ülke ve bölgeler için farklılık oluşturacak projelere odaklanılacak.

Yarışma kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanacak parçalar, batarya ve piller, tüm mekanik ve elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi projeler değerlendirilecek.

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda şimdiye kadar 4 bin 25 projenin değerlendirildi ve 102 proje derece aldı. Yarışmayı kazanan girişim projelerinin şirket değerlemesi, 47 milyon dolara ulaşırken, 258 kişiye istihdam sağlandı.