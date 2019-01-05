Son Dakika Haberleri: Otomotivin "Gladyatörleri" belli oldu

Otomotivin "Gladyatörleri" belli oldu

1 saat önce

"ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde, otomotiv dünyasının başarılı markaları ve çalışmaları ödüllendirildi.

Otomotivin
"ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde, otomotiv dünyasının başarılı markaları ve çalışmaları ödüllendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi
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