Otomotivin "Gladyatörleri" belli oldu
1 saat önce
"ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde, otomotiv dünyasının başarılı markaları ve çalışmaları ödüllendirildi.
"ODD
Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde, otomotiv dünyasının başarılı markaları ve çalışmaları ödüllendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25
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