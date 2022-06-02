Otomotivin kalbi Automechanika Istanbul'da atıyor

Automechanika Istanbul, 27 farklı ülkeden 825 firmanın katılımı ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinde dünyanın lider ticaret fuarı markası Automechanika'nın sadece Türkiye'de değil, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da kapsayan bölgedeki en büyük uluslararası ticaret fuarı olan ve Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılan fuarın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, törende yaptığı konuşmada, fuarın oldukça yoğun bir katılımla başladığını ve salgın sonrası normale dönüldüğünün fuar alanlarında daha çok farkına varıldığını dile getirdi.

"İhracat hedefini 33 milyar dolar seviyesinde konumlandırdık"

Ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv sektörünün ihracatını artırmayı amaçladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"2021 yılında otomotiv endüstrisi ihracatı 29,3 milyar dolardı. Bu yıl küresel çapta yaşanan ve ticareti olumsuz etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüzün ihracat hedefini 33 milyar dolar seviyesinde konumlandırdık. Bu fuarda sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yaptıkları bilgi paylaşımı ve kurulan bağlantıların ihracatımız için çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirterek emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Yapılacak görüşmelerle sürdürülebilir bağlantıların kurulmasını umuyor, herkese keyifli bir fuar deneyimi diliyorum."

"Türkiye bizim için çok ciddi bir imalatçı pazarı"

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu da Renault'nun Türkiye'de 52 yıldır faaliyette bulunduğunu ve Türkiye'deki en önemli oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Renault'nun yenileme pazarında da en büyük oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Doğu, "Direkt ve endirekt olaraktan hem Türkiye'deki sanayiye hem de yurt dışından burada çalışmaya gelen şirketlere bir iş imkanı sunuyoruz. Bunun dışında aynı zamanda Türkiye bizim için çok ciddi bir imalatçı pazarı." dedi.

Fuarın önemine değinen Doğu, "Bizim için Automechanika her zaman için önemli olmuştur. ve artık sık sık da katılmaya karar verdik..Özellikle bugün çok önemli. Bizim Motrio markamız 20 yıllık bir marka. 10 Haziran'da Paris'te yeni bir basın konferansında bu konudaki stratejimizi de açıklayacağız. Önümüzdeki yıllarda Renault Grubu, bir araç üreticisi olaraktan sizlerle kol kola, hem iş birliği hem de gerektiği şekilde rekabet içerisinde olacak ve çok markalı olarak yenileme pazarında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğu, ayrıca Renault Grubu'nun elektrikli dönüşümüne büyük önem verdiğini ancak bunun yanı sıra dünyada değişik fazlar görüldüğünü, dünyanın bir kısmı elektriklenirken, öbür kısmının hala şu andaki klasik içten yanmalı motorlarla devam edeceğini dile getirdi.

Otomotiv satış sonrası tedarik ve servis pazarının da önümüzdeki yıllarda azalmanın aksine, daha da artacağını dile getiren Doğu, "Çünkü dünyada hem nüfus artıyor hem de otomobile ihtiyaç devam edecek. O yüzden bana gelen çok popüler bir soru var. 'Ne olacak satış sonrasının geleceği?' Ben kötümser değilim. Biz Renault Grubu olarak bu konuyu stratejik bir aks olarak belirledik ve bu konuda büyümeye karar verdik. Hem de özellikle bu alanın önümüzdeki yıllarda yeşil mutabakata çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

"Türkiye dünya çapındaki ekonomiye katkıda bulundu"

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar ise salgının iş dünyasındaki modelleri de değiştirdiğini ve otomotiv endüstrisinde de birçok değişiklik yaşandığını dile getirdi.

İş modelinin değişiyor olmasının avantaja da dönüştüğünü belirten Klar, "Bu değişim sayesinde Türkiye şu fırsatı yakaladı. Pandemi döneminin içindeyken de güvenilir bir iş ortağı olarak Türkiye, dünya çapındaki ekonomiye katkıda bulundu.

Üretim, sevkiyat ve tedarik zincirinin güvence altına alınması konusunda birçok önemli roller üstlendi. Automechanika İstanbul'da sizlerin de gördüğü üzere çok güzel bir iş platformu sunuyoruz." dedi.

Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisinde önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Klar, "Automechanika Istanbul ekibi adına gurur duyduğumuzu da söylemek istiyorum. Bu kadar güzel bir şekilde başarılı ortaklarla, partnerlerle çalışmak bizim için de memnuniyet verici." dedi.

"Türkiye'nin mevcut konumu sayesinde çok güzel bir buluşma noktası oldu"

Messe Frankfurt Marka Müdürü Michael Johannes de Automechanika fuarlarının sadece İstanbul'da gerçekleştirilmediğini dünyanın farklı 13 şehrinde de düzenlendiğini söyledi.

Auromechanika Fuarını İstanbul'da düzenleyerek çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Johannes, şunları aktardı:

"Hepiniz otomotiv sektöründeki ve dünyadaki mevcut durumu yakından biliyorsunuz. Bunlar yaşandı ve zorluklar yaşanmaya devam ediyor. Tedarik zincirine bir yansıması olmasıyla zorlu durumları ilk olarak biz yaşadık. Ancak burada da fırsatlar olduğunu düşünüyorum.

Otomotiv endüstrisi ve otomotiv satış sonrası endüstrisi için de birçok fırsat var. İşte bu yüzden bugün burada olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü bu zorlu zamanların Automechanika İstanbul gibi fuarlar için bir platform olacağına inanıyorum."

Johannes, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkati çekerek, "Hem Avrupa ve Asya arasında hem de Asya ve Afrika arasında bir köprü vazifesi gören Türkiye'nin mevcut konumu sayesinde, Automechanika Istanbul, gerçekten kilit bölgeler için, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve bir yandan da Karadeniz Bölgesi için çok güzel bir buluşma noktası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılım salgın öncesi dönemden bile iyi seviyede"

Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortak Tayfun Yardım ise 21 sene önce iki Alman fuar organizasyon firmasının dünyadaki ilk ve tek örneği olarak iş birliği altında İstanbul Fuarı'nı yapmaya başladığını anımsattı ve "Maalesef hala salgının etkileri Asya'da sürüyor, dolayısıyla Çinli katılımcılarımızı şu an ağırlayamıyoruz. Çinli katılımcılarımızı kenara bırakırsak onlar haricindeki katılım şu anda salgın öncesi dönemden bile iyi seviyede. Çok ciddi yabancı ağırlıklı ziyaretçi alan bir fuar. 140'ın üzerinde ülkeden bu fuara katılımcı bekliyoruz." dedi.

27 katılımcı ülke yer alıyor

Öte yandan, Automechanika Istanbul Fuarı, katılımcıların en yeni ürün ve hizmetlerine ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için teknolojik gelişmeler ve trendlerin karşılıklı olarak paylaşıldığı bir ticaret platformu özelliği taşıyor.

27 katılımcı ülkenin yer aldığı fuarda, parça sistemleri, bakım-onarım, aksesuarlar-tuning, madeni yağ, akü, e-mobility ve araç yıkama-bakım merkezi başta olmak üzere birçok yenilikçi ürünün sergilenmesinin yanı sıra otomotiv endüstrisinin tüm alt başlıklarını kapsayan geniş ürün yelpazesiyle beraber e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin yer aldığı Automechanika Academy'de de çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve atölyeler yer alıyor.

Tüm dünyadan profesyonellerin yeniden yüz yüze iş görüşmeleri yapacağı Automechanika Istanbul 2022, aynı zamanda mobilite ve lojistik teknolojilerinin de geleceğine odaklanıyor.

Automechanika Istanbul 2022, tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerine bir ticaret fuarından çok daha fazlasını sunuyor.

Fuar alanında bulunan herkesin katılım gösterebileceği etkinlikler, atölyeler, Otomotiv sektöründe kadın istihdamının konuşulacağı 'Womentalk', 'TOBFED Ustalar Yarışıyor' yarışmaları, geleceğin e-mobilite teknolojilerinin işleneceği Automechanika Academy özel programı, sunumları, söyleşileri ve çok daha fazlasıyla 4 gün boyunca sürecek. Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri, fuarda 12 farklı ülkeden satınalma heyetlerini ilgili firmalar ile bir araya getirecek.

Farklı ülkelerden otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Automechanika İstanbul 2022, 2-5 Haziran'da ziyarete açık olacak.