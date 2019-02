Otomotivin Lideri Yeni Yılda da Koltuğu Kaptırmadı

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 8 0 8 ASTON MARTIN 2 0 2 AUDI 495 0 495 BENTLEY 2 0 2 BMW 352 0 352 CITROEN 80 126 206 DACIA 429 53 482 DS 3 0 3 FERRARI 0 0 0 FIAT 1.390 617 2.007 FORD 285 1.390 1.675 HONDA 833 0 833 HYUNDAI 1.018 83 1.101 INFINITI 0 0 0 ISUZU 0 16 16 IVECO 0 48 48 JAGUAR 2 0 2 JEEP 100 0 100 KARSAN 0 32 32 KIA 150 14 164 LAMBORGHINI 1 0 1 LAND ROVER 36 0 36 LEXUS 4 0 4 MASERATI 2 0 2 MAZDA 29 0 29 MERCEDES-BENZ 204 159 363 MINI 17 0 17 MITSUBISHI 38 47 85 NISSAN 538 82 620 OPEL 348 0 348 PEUGEOT 524 197 721 PORSCHE 9 0 9 RENAULT 1.865 180 2.045 SEAT 139 0 139 SKODA 247 0 247 SMART 5 0 5 SSANGYONG 10 0 10 SUBARU 52 0 52 SUZUKI 65 0 65 TOYOTA 256 55 311 VOLKSWAGEN 1.210 295 1.505 VOLVO 231 0 231 TOPLAM: 10.979 3.394 14.373

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, yeni yılın başında da liderliği kaptırmadı.AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti.Satışlarda tüm kategorilerde ocak ayındaki azalış dikkati çekerken, Türkiye'de de üretim yapan Renault geçen yılı lider kapatmasının ardından yeni yıla da ilk sırada girmeyi başardı.2018 yılı ocak-aralık döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, yeni yılın ilk ayında ise toplam 14 bin 373 adetlik satıştan 2 bin 45 adet pay alarak ilk sıradaki yerini devam ettirdi.Fiat 2 bin 7 adetle ikinci, Ford bin 675 adetle üçüncü, Volkswagen bin 505 adetle dördüncü ve Hyundai bin 101 adetle beşinci sırada yer aldı.Otomobil sektörüMarkaların 2018 yılı hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında geçen yıl 76 bin 931 adet satış yapan Renault açık ara farkla ilk sırada yer aldı.Ardından 49 bin 749'la Volkswagen, 41 bin 668'le Fiat, 32 bin 9 adetle Hyundai ve 30 bin 819 adetle de Toyota sıralandı.Bu yılın ocak ayına bakıldığında ise Renault yine otomobil kategorisinde de bin 885 adetlik satışla liderliğini korudu. Bunu bin 390 adetle Fiat ve bin 210 adetle de Volkswagen takip etti.Dizel otomobil satışları azaldı2019 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10'la 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet ile sahip oldu. Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 58,93 azalırken, otomobil satış adetleri, Ocak 2018 ile kıyaslandığında, dizel payı 6 bin 211 adetle yüzde 56,57'ye geriledi.En yüksek satış C segmentinde görüldüOcakta otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 6 bin 220 ile yüzde 56,7 pay alan C segmenti ulaştı.Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüz de 48,7 pay ve 5 bin 349 adetle yine Sedan otomobiller oldu.Yılın ilk ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 68,86 pay ve 2 bin 337 ile van ulaşırken, ardından yüzde 14,97 pay ve 508 adet satışla kamyonet, yüzde 9,46 pay 321 adet satışla pick-up ve yüzde 6,72 pay ve 228 adetle de minibüs sıralandı.Bu yılın ocak ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: