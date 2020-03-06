Otomotivin liderleri geleceğin trendlerini CEO Club'ta konuştu

İş dünyasının geleneksel buluşma noktalarından CEO Club'ın 'Otomotivin Geleceği Buluşması' kapsamında sektöre yön veren kuruluşlarının temsilcileri, yeni trendleri ve sektörü nasıl bir geleceğin beklediğini ele aldı.



Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Otomotivin Geleceği Buluşması'nda otomotiv dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü, ekonomiye katkılarını ve teknolojik gelişmeler ışığında dönüşümünü değerlendirdi. Buluşmada performansıyla öne çıkan otomotiv şirketleri de ödüllendirildi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin yaparken Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca Otomotivde Dijital Dönüşüm başlıklı bir sunum yaptı.



CEO oturumunda düzenlenen 'Yeni Trendler&Gelecek Vizyonu' başlıklı panelde Yazaki Türkiye'nin Ülke Başkanı Ali Rıza Alptekin, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Mercedes Benz Türk Başkanı ve CEO'su Süer Sülün ve Koçfinans CEO'su Yeşim Pınar Kitapçı teknolojik gelişmelerin sektöre yansımasını ve geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.



Başkanlar Oturumu'nda ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünü yaptığı 'A'dan Z'ye Dönüşüm & Sonuçları' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Bozkurt, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün ile Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörde teknolojinin kullanımı, yüksek katma değerleri üretim, global rekabet gücünün artırılması için izlenmesi gereken stratejileri değerlendirdi.



Meltem Bakiler Şahin: "İşletmeleri yarına hazırlayacak çözümler sunuyoruz"



Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımları atamayan şirketlerin geleceğin dünyasında rekabetin gerisinde kalacağını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Her şeyin akıllandığı ve birbiriyle bağlantı kurduğu günümüz dünyasında otomobillerin bu teknolojiden uzak olması düşünülemez. Otomotiv dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Forbes'un araştırmalarına göre 2030 yılında 700 milyon bağlantılı araç, 90 milyon otonom araç ve 250 milyon da elektrikli ve hibrid otomobil yollarda olacak.



Gartner; 5G ile birbirine bağlanan otomobil sayısı halihazırda yüzde 15 seviyesindeyken bu oranın 2023'te yüzde 74'e yükseleceğini öngörüyor. Biz de şirket olarak, teknoloji üreten, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz terzi usulü çözümlerin beraberinde, kendilerini özel hissettiren farklı çözümler sunarak memnuniyeti daima ilk sırada tutuyoruz. ve her zaman gelecek heyecan verici diyoruz, o heyecanın en fazla yaşandığı sektörlerden otomotiv ile de önemli projeler geliştiriyoruz. En güzel örneklerden biri Bağlantılı Araç Çözümlerimiz. Bağlantılı Araç Çözümleri ile otomobillerdeki tüm veriler anlık olarak raporlanıyor. Araç içerisindeki konum, hız, motor devri, fren pozisyonu, yakıt seviyesi gibi tüm bilgileri topluyor. Alınan veriler gerçek zamanlı işlenerek sürücünün aracı kullanım performansı da ortaya çıkmış, trafikte de daha güvenli bir seyir sağlanmış oluyor." - İSTANBUL