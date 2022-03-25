Otomotivin merkezi Bursa'daki meslek lisesi sektöre nitelikli eleman yetiştiriyor - Son Dakika

Otomotiv sektörünün merkezi Bursa'daki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçlar konusunda donanımlı yetiştiriliyor.

Uluslararası otomotiv firmalarının destekleriyle kurulan atölye ve laboratuvarların bulunduğu Osmangazi ilçesindeki okulda öğrenciler, teorik derslerinin yanında atölyelerde uygulamalı eğitim görüyor, firmalarda staj yapıyor.

İçten yanmalı motorlu araçlarla ilgili geniş imkanlara sahip lise, son yıllarda üretim ve kullanımı artan elektrikli araçlarda da deneyimini artırdı. Alanda kız ve erkek 440 öğrenci, üst düzey araçların bakımlarını da gerçekleştiriyor.

Okul müdürü Mahmut Mermer, AA muhabirine, lisede dünyaca ünlü firmaların laboratuvar açtığını ve mülakatla seçilen öğrencilerin buralarda eğitim gördüğünü söyledi.

Döner sermaye kapsamında Mercedes-Benz'in son model araçlarının periyodik bakımlarını da yaptıklarını anlatan Mermer, şöyle konuştu:

"Karsan firmasının elektrikli araçlar laboratuvarı var. Karsan'da da yine 9'uncu sınıftan seçilen öğrencilerimiz eğitim bursu alıyorlar, 10 ve 11'inci sınıfta işletmede elektrikli araçlar üzerine eğitimlerini gerçekleştirip yine firmamızda mezuniyetin ardından istihdam garantili olarak istihdam ediliyorlar. Bir başka protokolümüz de Mapar firmasıyla, Man ile eğitimlerini devam ettiriyorlar."

Her yıl sektöre yaklaşık 150 mezun kazandırdıklarını dile getiren Mermer, "Hepsi de istihdam ediliyor, sistem dışına çıkan öğrencimiz, motorlu araçlarda yok denilecek kadar az. Nitelikli öğretmenlerimiz, projelerimiz ve protokollerle bu öğrencilerimiz inanıyorum ki Togg'un vazgeçilmez elemanları arasında yer alacaklar." dedi.

11'inci sınıfta işletmelerde staja başlıyorlar

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Umut Kocakavuk da Otomotiv Boya ile Otomotiv Elektromekanik olmak üzere iki alt bölümlerinin bulunduğu bilgisini verdi.

Öğrencilerin okula sınavla seçilerek kabul edildiğini anlatan Kocakavuk, "11'inci sınıfta işletmeye giderek, elektrikli araçlar dalında eğitimlerini fabrikada görerek, kaliteli bir istihdam sağlayarak, Togg'a, elektrikli araçlar piyasasına yeni çıkacak modellere kaliteli öğrencileri burada yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Lisenin öğrencilerinden Zeynep Başlı ise burada okumaya başladığında önceleri zorluk yaşadığını belirtti.

"Sen yapamazsın, sen bir kadınsın, nasıl uğraşacaksın bu işlerle" gibi olumsuz sözler duyduğunu ifade eden Başlı, "Bu tepkilerden sonra korkmuştum, 'yapamam' demiştim. Buraya geldikten sonra öyle olmadı, tüm öğretmenlerim yardımcı oldular, inandım ve başardım. İlk geldiğimde hocamız sökmem için büyük bir motor vermişti. Tekniğini öğrendikten sonra yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

Semih Alaca, üst model araçların bakımlarını yaptıklarını ve ileride bu alanda ilerlemek istediğini kaydetti.

Ahmet Arı da modern ve zengin imkanlara sahip olan okulda iyi bir eğitim aldıklarını, haftada iki gün işletmede staj yaptıklarını aktardı.