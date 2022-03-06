Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitimi HKÜ'de yapıldı - Son Dakika
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Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitimi HKÜ'de yapıldı

06.03.2022 17:52
Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitimi HKÜ'de yapıldı

Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (Kalyon PV), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Bilişim Vadisi tarafından imzalanan üçlü iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülmekte olan otonom (sürücüsüz) araç yazılım ve teknolojilerinin geliştirilmesi alanında yapılan faaliyetler devam ediyor.

Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (Kalyon PV), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Bilişim Vadisi tarafından imzalanan üçlü iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülmekte olan otonom (sürücüsüz) araç yazılım ve teknolojilerinin geliştirilmesi alanında yapılan faaliyetler devam ediyor.

Protokol kapsamrnda, TEKNOFEST kapsamındaki en önemli yarışmalardan biri olan "Robotaksi Binek Otonom Araç" yarışmasına katılacak olan HKÜ öğrencilerinin oluşturduğu takımlara ve öğretim elemanlarına Otonom Araç Eğitmeni Necati Samet Çelik tarafından iki gün boyunca otonom araç yazılım ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik eğitimler uygulamalı olarak verildi.

Eğitime katılan ve otonom araç yazılım ve teknolojileri hakkındaki tecrübelerini artıran öğrenciler, bu yılki yarışlarda hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu ifade etti.

"Milli teknoloji hamlesi çok önemli"

HKÜ'nün, yakın gelecekte kampüste yapılması planlanan özel bir pistte otonom araç yarışlarına ev sahipliği de yapacağını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka ve otonom sistemler üzerine yapılan AR-GE çalışmalarına önem veriyor ve destekliyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimizin de yer ve rol almasını arzu ediyoruz. Robotaksi Binek Otonom Araç kategorisi yarışması için TEKNOFEST'e hazırlanan takımlarımız, otonom sürüş sistemlerinde var olan problemleri çözmek için yazılım geliştirmeye çalışıyorlar. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, ülkemizin geleceği için çok önemli olan Milli Teknoloji Hamlesi süreçlerine katkı sunmak için çalışmalarına hız kesmeden büyük bir istek ve motivasyonla devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize mentor olacağız"

Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitiminin ilk gününde teorik, ikinci gününde ise uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Otonom Araç Eğitmeni Necati Samet Çelik, "Yarışmaya katılacak olan öğrencilere otonom aracın temel ve teorik bilgilerini verdik. Öğrencilerimize bu aracı kontrol edebilecekleri komponentleri tanıtttık. Anlatmış olduğumuz bilgilerin pratikte de uygulamasını gösterdik. Eğitimin sonunda, yarışmaya katılacak öğrencilerimizin otonom aracı kendi bilgisayarlarından tamamen kendilerinin kontrol etmelerini sağlayacağız. Bu ilk adımımız olacak. İlerleyen günlerde öğrencilerimiz bu araca alıştıkça diğer aşamalara geçeceğiz. Öğrencilerimiz, TEKNOFEST yarışması öncesinde aracı hareket ve kontrol ettirmeyi öğrenmiş olacaklar. Yarışma öncesi hazırlık sürecinde aracı tamamen biliyor, kontrol edebilir ve tüm enerjilerini otonom üzerine yoğunlaşarak çalışmış olacaklar. Bizler öğrencilerimize mentor olacağız" dedi.

(İHA)

Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitimi HKÜ'de yapıldı
Otonom araç yazılım ve teknolojileri eğitimi HKÜ'de yapıldı

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Bilişim Vadisi, Samet Çelik, Tragger, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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