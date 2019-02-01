Son Dakika Haberleri: Otonom Araçlar, Aşılması İmkansız Trafik Sıkışıklıklarına Yol Açabilir

Otonom Araçlar, Aşılması İmkansız Trafik Sıkışıklıklarına Yol Açabilir

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Transport Policy dergisinde otonom araçların sebep olabileceği olumsuzluklara dikkat çeken bir makale yayınlandı. Makalede, otonom araçların park etme zorunlulukları olmadığı için korkunç trafik sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Otonom Araçlar, Aşılması İmkansız Trafik Sıkışıklıklarına Yol Açabilir, System.String[]
Kaliforniya Üniversitesi'nde Çevre Çalışmaları Bölümü'nde araştırmalar yapan Adam Millard-Ball, otonom araçların park sorunu hakkında bir makale yayınladı. Makalesinde kendi kendine giden otomobillerin ücretsiz bir park yeri bulabileceğine, eve dönebileceğine ya da saatlerce sokaklarda gezebileceğine dikkat çeken Millard-Ball, 3. seçeneğin felaketle sonuçlanabileceğini düşündüğünü söylüyor.






Otonom araçların birbirleriyle koordine olarak trafik sıkışıklığına yol açabileceğini belirten Millard-Ball "Otomobiller şehir merkezlerindeki park bölgelerine doğru seyahat ediyor. Yolcuları bıraktıktan sonra, park için 12 km yol giden ve sonrasında aynı yolu geri gelen araçlar, trafik yoğunluğuna sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca otomobillerin park etmelerine gerek olmadığını ve havaalanlarında yolcu bekleyenlerin park etmeden o bölgede tur atmasına benzer bir şekilde dolaşabileceğini söyleyen Millard-Ball "Bu durum, park etme sorunlarını kısmen ortadan kaldırsa da otonom araçların sayısının artmasıyla aşılması zor bir trafik sorununa sebep olabilir" açıklamasında bulundu.




Millard-Ball'un dikkat çektiği problemlere çözüm bulunmazsa yakın zamanda otonom araçların sebep olduğu sıkışık bir trafiğin içinde kendimizi bulabiliriz. Otonom araç üreticilerinin park etme ve trafik sorunlarına odaklanıp odaklanmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ayrıca otonom araçlar hakkındaki tek soruluk dev anketimize henüz katılmadıysanız, Millard-Ball'un uyarılarını da göz önünde bulundurup yukarıdan katılım sağlayabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:17 

Kaliforniya Üniversitesi, Teknoloji
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