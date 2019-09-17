Son Dakika Haberleri: Otonom araçlara en yoğun ilgi Türkiye'de
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Otonom araçlara en yoğun ilgi Türkiye'de

1 saat önce

Deloitte Türkiye ve Otomotiv Distribütörleri Derneği ortaklığında hazırlanan Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri Araç Teknolojileri" araştırmasına göre dünya genelinde otonom araçlara en yoğun ilginin Türkiye'de olduğunu ortaya koydu.

Otonom araçlara en yoğun ilgi Türkiye'de, System.String[]

Deloitte Türkiye ve Otomotiv Distribütörleri Derneği ortaklığında hazırlanan Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri Araç Teknolojileri" araştırmasına göre dünya genelinde otonom araçlara en yoğun ilginin Türkiye'de olduğunu ortaya koydu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Türkiye, Araç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:10 
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