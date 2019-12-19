Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, "Önümüzde bir kırılma dönemi olacak. Bu kırılma dönemi finans dünyasında 2018'de yaşadığımız kırılmalar gibi değil, bundan 80 yıl öncesinde bilgisayar dönemine girdiğimizdeki dönem gibi." dedi.

Ultav, TTGV tarafından Bilkent Oteli'nde düzenlenen "Otonom Ulaşımın Gelecek Parametreleri Paneli"nin kapanışında yaptığı konuşmada, hızla gelişen dijital bir dönemde olduklarını söyledi.

Tek noktaya takılıp kalındığında algoritmanın esiri olunacağına dikkati çeken Ultav, "Yapay zeka ne olacak, büyük veriyi ne yapacağız?' gibi konulara takılmamalıyız. Bu konuları bütünselliğin içinde problemleri çözen dijital ötesi araçlar olarak değerlendirerek bunları evlere, yollara ve otonom cihazlara taşımalıyız." diye konuştu.

Söz konusu dijital dönemi "kırılma dönemi" olarak adlandıran Ultav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde bir kırılma dönemi olacak. Bu kırılma dönemi finans dünyasında 2018'de yaşadığımız kırılmalar gibi değil, bundan 80 yıl öncesinde bilgisayar dönemine girdiğimizdeki dönem gibi. Bu kırılmalardan sonraki dönemin bir uyum dönemi olacağı söyleniyor."

Endüstri 4.0'ın çok önemli bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Ultav, "Endüstri 4.0 çok önemli ama bu, bizi '5.0 nereye gidiyor, 6.0'da ne olacak?' diye düşündürüyor. Önümüzdeki bu uyum döneminde en önemli katman, endüstri ve dijital katmanın üzerinde bilim katmanı olacak." diye konuştu.

"Otonom ulaşım, sorunların bertaraf edilebilmesi için bir fırsat olabilir"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Volkan Recai Çetin de bilgi teknolojileri ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerden ulaştırma sektörünün de payına düşeni aldığını söyledi.

Çetin, "Özellikle son yıllarda giderek artan otonom ulaşım tartışmaları, bu alandaki artan yatırımlar, önümüzdeki yıllarda otonom ulaşımla tanışacağımız konusunda tereddüde mahal bırakmıyor ancak bunun zamanı konusunda düşünceler muhtelif. Bu, bir süreç elbette ve bir günde ortaya çıkacak bir dönüşümden bahsetmiyoruz." görüşünü paylaştı.

Bu dönüşümün başlangıç noktasını geçtiğine dikkati çeken Çetin, şunları söyledi:

"Etkin ve verimli bir ulaşım sistemi, her ne kadar ekonomik büyümenin, kalkınmanın ve refahın önemli bir aracı olsa da kaçınılmaz olarak bunun negatif etkilerine de maruz kalmaktayız. Bu etkiler trafik sıkışıklıkları, zaman kayıpları, kazalara bağlı can ve mal kayıpları ve çevresel tahribat olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda otonom ulaşım, konvansiyonel ulaşımın bugüne kadar ortaya çıkardığı sorunların bertaraf edilebilmesi için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir."

"Var olan sistemlerin daha fazla sürdürülebilir yanı yok"

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (Ford Otosan) İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ da şirketinin stratejik odak noktasında otonomun çok önemli olduğunu dile getirerek, "Şehirlerdeki gelişme, kentleşme artık otonom çözümleri ihtiyaç haline getirdi. Var olan sistemlerin daha fazla sürdürülebilir yanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ford Otosan'ın özellikle ticari vasıtalar üzerinde çalıştığını ve bunlardan birinin de otonom sistemli "F-Max" modeli olduğunu ifade eden Ertuğ, "Şu anda F-Max üzerinde çalışıyoruz. Bu aracımızın ilk testlerini başarıyla tamamladık." dedi.

Ergül, ticari araçlardaki otonom dönüşümün önemine işaret ederek, "Ulaşımdaki ihtiyaçların yanında finansal parametreler de giriyor. Düşünün ki Türkiye dışında da bir aracınız var ve bu, sizin bir varlığınız. Biz bu araçlarımızı yeterli seviyede kullanamıyoruz. Otonom dönüşümü tamamlandığında bu araçların kullanımından yüzde 78'e kadar yararlanabileceğiz." diye konuştu.