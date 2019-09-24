Son Dakika Haberleri: Otopark bariyeri, inatçı sürücünün kâbusu oldu
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Otopark bariyeri, inatçı sürücünün kâbusu oldu

1 saat önce

Rusya'da bir otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtilen bir videoda, bir sürücünün otopark bariyer kolu ile girdiği 'geçiş mücadelesi' görülüyor.

Otopark bariyeri, inatçı sürücünün kâbusu oldu, System.String[]
Rusya'da bir otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtilen bir videoda, bir sürücünün otopark bariyer kolu ile girdiği 'geçiş mücadelesi' görülüyor.
İzleyenleri tebessüm ettiren görüntüde, otoparktan çıkış yapan sürücünün, rampada aracını kaydırdığı ve geri geri giden aracın bariyer koluna çarptığı görülüyor. Kolu kırdığını fark eden sürücü araçtan inmeyip gaza basınca, bariyer bu kez ok gibi içeri giriyor ve arka camdan çıkıyor. Tekrar geri gelen ve bariyer kolunu araçtan çıkaran sürücü, yeniden gaza basınca, kol tekrar aynı şekilde içeri giriyor ve kırılarak araçta kalıyor. Görüntünün sonunda sürücünün kırılmış olan kol ile otoparktan çıkış yaptığı görülüyor.
Görüntüde ayrıca, güvenlik kamerasını ekrandan kaydeden görevlilerin kahkahaları duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aracın bariyeri geçip rampaya çıkması
Geri geri kayıp bariyer kolunu kırması
Kolun araca saplanması
Aracın geri gelmesi
Kolun yeniden araca girmesi ve  kopması
Sürücünün otoparktan çıkışı


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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