Son Dakika Haberleri: Otopark Çetesi' Davasında Örgüt ve Rüşvet Yok, Görevi Kötüye Kullanma Var

Otopark Çetesi' Davasında Örgüt ve Rüşvet Yok, Görevi Kötüye Kullanma Var

12 saat önce

ANTALYA'da, 'uygunsuz park' gerekçesiyle çekilen araçların rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürüldüğü iddiasıyla yargılanan, 8'i polis 21 sanık, 'örgüt' ve 'rüşvet'ten beraat etti.

Otopark Çetesi' Davasında Örgüt ve Rüşvet Yok, Görevi Kötüye Kullanma Var, System.String[]
ANTALYA'da, 'uygunsuz park' gerekçesiyle çekilen araçların rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürüldüğü iddiasıyla yargılanan, 8'i polis 21 sanık, 'örgüt' ve 'rüşvet'ten beraat etti. Sanıklardan 13'ü ise 'görevi kötüye kullanmak'tan 8'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, 7 Şubat'ta, yasaklı park yapılıp, yapılmadığına bakılmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürerek, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis 21 kişi gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 8'i polis 11 kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Son duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarından beraat kararı, 'görevi kötüye kullanmaktan' ise ceza verilmesini istedi.

Sanıklar ve avukatları, son kez savunma yaparken, suçlamalar kabul edilmedi. Sanık polisler, yasalara uygun olarak işlerini yaptıklarını, aksine işlerini yapmamış olmaları halinde 'görevi ihmal'den mahkeme heyeti karşısında olacaklarını belirterek, üzerlerine atılı suçu kanıtlayan somut delil bulunmadığını söyledi.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında 'örgüt' ve 'rüşvet' suçlarından beraat kararı verdi. Sanıklar O.Ö., M.H.T., İ.S., Ö.E., M.S., A.S., C.D., C.K.K., Ç.T., M.E.K., M.A., Ö.A., M.Y.'ye ise 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 8'er ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları ertelenirken, diğer sanıklar ise beraat etti. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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