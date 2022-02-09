Üye Girişi
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI - Son Dakika

OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI

09.02.2022 17:31

BURSA'da, yazıhanede kalan otopark görevlisi Sabir Bağırov uyurken, içeri giren hırsızlık şüphelisi, masadaki paketten sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı.

BURSA'da, yazıhanede kalan otopark görevlisi Sabir Bağırov uyurken, içeri giren hırsızlık şüphelisi, masadaki paketten sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de girdiğini belirten Bağırov, Tornavidayla kapıyı açıyor, uyuduğumu görüyor. Sağ olsun, hırsız arkadaş 1 tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan taraftan 500 lira çalıyor dedi.

Olay, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Görevli olarak çalışan ve yazıhanede kalan Sabir Bağırov uyuduğu sırada, içeri kimliği belirsiz kişi girdi. Elindeki tornavidayla Bağırov'un yattığı yazıhaneye giren hırsızlık şüphelisi, kasanın olduğu ofisin anahtarını masanın üzerinden aldı. Bağırov'un paketinden de sigara alan şüpheli, kasanın olduğu bölüme geçerek 500 lira çaldıktan sonra kaçtı. Sabah uyanınca anahtarın odada olmadığını fark eden Bağırov, kasayı bakıp, para çalındığını anlayınca polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

'SAĞ OLSUN PAKETİMİ VE TELEFONUMU ALMAMIŞ'

Otopark görevlisi Sabir Bağırov, Gece ben arkada yatıyordum. Hırsız arkadaş arka taraftan gelip, elinde tornavidayla kapıyı açıyor. Benim uyuduğumu görüyor. Sigara paketlerimi kurcalıyor. Sağ olsun hırsız arkadaş bir tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan tarafa geçiyor. 2 otoparkımızın parasını kasadan boşaltıyor. 500 lira para çalıyor. Bu olaydan bir ay evvel yine girmişlerdi. O zaman da 2 bin lira çalmışlar. Dün de yine girmiş. Bisikletleri ve kabloları taşırken fark ettim. Bağırınca kaçtılar dedi.

OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI
OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: OTOPARK GÖREVLİSİ UYURKEN SİGARASINDAN ALIP, 500 LİRA ÇALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement