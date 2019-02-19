Son Dakika Haberleri: Otopark Kavgası

Otopark Kavgası

44 dakika önce

Kahramanmaraş'ta özel otoparktan çıkan sürücü, iddiaya göre park parasını ödemeyince seyir halinde iken park görevlisinden yumruk yedi.

Otopark Kavgası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta özel otoparktan çıkan sürücü, iddiaya göre park parasını ödemeyince seyir halinde iken park görevlisinden yumruk yedi.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükumet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VJ 4327 plakalı siyah cipin sürücüsü otoparktan çıkarken park parasını ödemedi. Bunun üzerine park görevlisi koşarak, seyir halindeki aracın sürücüsüne yumruk attı.

Sürücü yol ortasında aracını bırakıp aşağı indi. Park görevlisi bir anda sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, sürücünün yanında bulunan kadın ise, "Nasıl önümüzü kesebiliyor sunuz? Hepinizden birden çocuğa çöküyorsunuz. Bir dakika ben bu işi çözeceğim" diye bağırdı.

Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve kadın aracına binerek bölgeden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi Seda Akgül, Kendisini Güzel Bulmayan Bahar Candan'la Birbirine Girdi

Market Çalışanının Uyanıklığı Hırsızı Yakalattı Bir Babanın En Ağır Yükü! 2 Aylık Bebeğinin Tabutunu Kucaklayıp Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otopark Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]