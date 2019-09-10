Son Dakika Haberleri: Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

36 dakika önce

Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildiGAZİANTEP - Gaziantep'te komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız hayatlarını kaybetmişti, 5 kişi de yaralanmıştı. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu. Otopsi merkezinde işlemleri tamamlanan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ın cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan silahlı kavga olayına karışan şüpheliler Cevdet D., İbrahim D. ve Yakup D. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hüseyin Yıldız, Adem Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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