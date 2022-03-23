Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

23.03.2022 09:58

- Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenmişti Adana'da otomobili park etme meselesi yüzünden 3 kişiyi vururken cep telefonu görüntülerine yansıyan zanlı tutuklandı.

- Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenmişti

ADANA - Adana'da otomobili park etme meselesi yüzünden 3 kişiyi vururken cep telefonu görüntülerine yansıyan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer P. adlı otopark işletmecisi, otoparkının yakınına araçlarını park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç'yi pompalı tüfekle yaraladı. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken Ömer P. ise olay yerinden kaçtı. Zanlı Ömer P. polisin yaptığı operasyonlar sonrası daha fazla kaçamayacağını anlayarak 22 Mart günü teslim oldu. Teslim olan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer P, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada, yaralılardan Emrah K. ve Kenan K'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan Sezer Ç'nin de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otopark meselesi yüzünden 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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