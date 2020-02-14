OTOPARK ÖDEME CİHAZINI HEM TEKMELEDİ HEM YUMRUKLADI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOPARK ÖDEME CİHAZINI HEM TEKMELEDİ HEM YUMRUKLADI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

OTOPARK ÖDEME CİHAZINI HEM TEKMELEDİ HEM YUMRUKLADI... O ANLAR KAMERADA

13 dakika önce

İSTANBUL Havalimanı'nda otopark ödeme noktasına gelen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için cihaza parasını koyduktan sonra belirlenemeyen bir nedenle cihazı tekmelemedi.

OTOPARK ÖDEME CİHAZINI HEM TEKMELEDİ HEM YUMRUKLADI... O ANLAR KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı'nda otopark ödeme noktasına gelen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için cihaza parasını koyduktan sonra belirlenemeyen bir nedenle cihazı tekmelemedi. O görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Mavi otoparkta dün saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi. Paylaşılan görüntüde yolcu parasını ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmeleyeme başladı. Parasının üstünü alan yolcu daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Cihazın kırılmasından dolayı güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

'HER TÜRLÜ TAZMİN HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda vandalizmin kabul edilmez bir davranış olduğunu belirterek, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nda vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri


- İstanbul
İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: DHA
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