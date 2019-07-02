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Otopark personeline iletişim semineri

49 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hizmetiçi eğitim programı kapsamında, otoparklarda görevli personellere yönelik 'kişisel gelişim ve etkili iletişim' semineri düzenlendi.

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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hizmetiçi eğitim programı kapsamında, otoparklarda görevli personellere yönelik 'kişisel gelişim ve etkili iletişim' semineri düzenlendi.

İletişim Uzmanı Eren Gökyer tarafından Belediye Meclis Salonu'nda verilen seminerde, otopark personeline, görevleri sırasında vatandaşlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğiyle ilgili eğitici bilgiler verildi.

İlk karşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayan İletişim Uzmanı Eren Gökyer, "Otopark görevlileri, hem ilimizde yaşayan hem de misafir olarak gelen insanlar için şehrin vitrini konumundadır. Davranışları ve diyaloglarıyla insanlar üzerinde bıraktığı izlenim çok önemlidir. Bu yüzden, ilk karşılaşma anından itibaren güzel bir izlenim bırakmaları gerekir. Gülümsek, göz teması kurmak ve dikkatli dinlemek birinci öncelik. Daha sonra, herhangi bir problem karşısında 'aynalama' yaparak, neyi nasıl söylediğine dikkat ederek ve yine gülümseyerek uğurlamaları gerekiyor" dedi.

Seminerde hazır bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ise, İletişim Uzmanı Eren Gökyer'e teşekkür ederek, otopark personeline yönelik, 'doğru ve etkili iletişimi' açısından güzel bir eğitim çalışması yaptıklarını söyledi. Hizmetiçi eğitimlere devam edeceklerini belirten Başkan Yardımcısı Öner, "Tüm çalışanlarımız, şehrimizin temsil yüzüdür. Bu anlayışla hazırlayacağımız belirli bir program dahilinde, tüm personelimize yönelik, kişisel gelişim ve iletişimin dışında, moral-motivasyon ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimler vereceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
Afyon, Güncel
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