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OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

6 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAAtaşehir Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.

OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere suları iki binanın otoparkını kullanılmaz hale geldi. Bina sakinleri, dereden taşan su, yolu ve binanın önünü kapattığı için binalarda mahsur kaldılar. Binaların jeneratör ve elektrik panoları da zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edilirken, su tahliye işlemi başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Mahsur kalan araçları
- İtfaiye ekipleri
-İSKİ çalışması
-Su tahliyesi
-Yolda biriken su
-Genel ve detay


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:20 Kaynak: DHA
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