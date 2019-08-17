OTOPARK'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
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Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAAtaşehir Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:28 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul
DHA Ataşehir
Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere suları iki binanın otoparkını kullanılmaz hale geldi. Bina sakinleri, dereden taşan su, yolu ve binanın önünü kapattığı için binalarda mahsur kaldılar. Binaların jeneratör ve elektrik panoları da zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edilirken, su tahliye işlemi başlatıldı.
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