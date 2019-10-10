Otopark'taki otomobil yangını korkuttu

Yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi

KARAMAN - Karaman'da sahibi tarafından oturduğu apartmanın oto parkına park edilen otomobil gece yarısı biranda alev alarak yanmaya başladı. Aracının yandığını haber alan sahibi ise itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin tamamen otomobili sarmasına engel oldu.

Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Buhara Apartmanı'nın oto parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi Mustafa Laçin tarafından oturduğu apartmanın oto parkına park edilen 42 CGY 56 plakalı otomobil, gece yarısı biranda ön sol teker kısmı ile arka tamponundan alev alarak yanmaya başladı. O sırada bir apartman sakini otomobilin yandığını görerek sahibi ve itfaiyeye haber verdi. Araç sahibi Mustafa Laçin ise aracının yandığı haber alır almaz hemen aşağıya inerek itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin otomobili tamamen sarmasına engel oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının erken fark edilmesi nedeniyle otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Ekiplerce elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangının çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.