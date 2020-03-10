Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

6 saat önce

Adana'da otopark ücretini ödemek istemediği iddia edilen grup ile işletmeciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'da otopark ücretini ödemek istemediği iddia edilen grup ile işletmeciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki otoparka araçlarını park eden ancak çıkışta ücret ödemek istemeyen 3 kişi ile işletmeciler Zafer ve Cumali T. kardeşler aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı.

Zafer T. başından silahla vurularak, kardeşi Cumali T. ile karşı taraftan bir kişi de bıçakla yaralandı. Çevredeki bir esnafın bacağına da seken kurşun isabet etti. Yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ciple kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otopark ücreti kavgası: 4 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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