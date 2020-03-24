Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi - Son Dakika

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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