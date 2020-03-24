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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
18 dakika önce
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:49
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