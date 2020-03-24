Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi - Son Dakika Ekonomi

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

18 dakika önce

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi, System.String[]

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:49 

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