Otoparka dadanan hırsızlar yakalandı
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Şanlıurfa'da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
'da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl
ve müze otoparkında son günlerde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayları ile alakalı olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ziyaretçilerin otomobillerini açarak içerisinde kişisel malzemeleri çalan S.A., V.S. ve S.Ç. isimli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Şahıslar ile alakalı yapılan araştırmalarda şüphelilerin daha önce de 3 ayrı araçtan hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlardan çalmış oldukları 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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