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Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı

02.08.2021 00:32

Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı Bursa'da otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarparak zorla durabildi.

Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı

BURSA - Bursa'da otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarparak zorla durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Kuveyt'ten Bursa'ya turist olarak gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı minibüsün kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanarak duramayan minibüs otoparka daldı. Minibüs otoparkta bulunan 5 otomobile çarparak zorla durabildi. Kazada otoparkta bulunan 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. 16 KF 964 plakalı Ahmed El Reşidi kazadan sonra panikle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaydan yarım saat sonra Polis Merkezi'ne teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Reşidi hastane kontrolüne götürüldü. Reşidi'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı
Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı

Minibüs, Polis, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı: 8 yaralı - Son Dakika


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