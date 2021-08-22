Otoparka terk edilen motosikletin bagaj rafı arasından ağaç büyüdü - Son Dakika

Samsun'da otoparkta çürümeye terk edilen motosikletin arka bagaj rafının arasında ağaç büyümesi yıllardır sahiplerinin çıkmamasını gözler önüne serdi.

Samsun'da polis tarafından yapılan denetimlerde, trafik tescili bulunmayan ve ayrıca çeşitli nedenlerle trafikten men edilen motosiklet ve araç şehirdeki yediemin otoparklarında bekletiliyor.

Birçoğu yüksek para cezası nedeniyle sahipleri tarafından geri alınmayınca, yediemin otoparkları motosiklet mezarlıklarına döndü. Güven otoparktaki yaklaşık 200 motosiklet otoparkta sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Bazılarını zaman zaman milli emlak ekibi evraklarla gelip teslim alırken, milli servetin adeta çürümeye terk edilmiş halde beklemesi yürek burkuyor. Otoparktaki bir motosikletin arka bagaj rafı arasından geçip kendiliğinden büyüyen ağaç ise dikkat çekti. Ağacın büyüklüğü motosikletin yıllardır çürümeye terk edilmiş olmasını gözler önüne serdi. - SAMSUN