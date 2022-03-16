OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU - Son Dakika
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OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU

16.03.2022 16:33

ADANA'da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada otoparkçı Ömer P. (35), kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

ADANA'da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada otoparkçı Ömer P. (35), kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti. Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin diye uyardı. Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.?ye bıçakla saldırdı. Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU
OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOPARKÇI, BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ POMPALIYLA VURDU - Son Dakika
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