Üye Girişi
Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü - Son Dakika

Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü

16.12.2021 14:00
Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü

Bolu'da, hastane otoparkından çıkmak istediği sırada yolunu şaşıran sürücü 2,5 metrelik yükseklikten aracıyla apartmanın garaj girişine düştü.

Bolu'da, hastane otoparkından çıkmak istediği sırada yolunu şaşıran sürücü 2,5 metrelik yükseklikten aracıyla apartmanın garaj girişine düştü.

Bolu'nun Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkına aracını parkeden kadın sürücü, hastanedeki işlemlerinin ardından otomobiline binerek otoparktan çıkmak istedi. Otopark çıkışında yolunu şaşıran sürücü hastanenin bitişiğindeki apartmanın 2,5 metrelik yükseklikteki garaj girişine düştü. Duvarda asılı kalan kadın sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili halatla bağlayarak dengesini sağladıktan sonra kadın sürücüyü araçtan indirdi. Duvarsa asılı halde kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Faruk Çidem/ İHA)

Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü
Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü

İtfaiye, Hastane, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar         
14:11
Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
14:08
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor         
14:05
Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor         
13:57
Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
13:37
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement