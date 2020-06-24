Otoparklar motosiklet mezarlığına döndü - Son Dakika

Otoparklar motosiklet mezarlığına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkları motosiklet mezarlığına döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkları motosiklet mezarlığına döndü. İlçe genelindeki trafik otoparklarında yaklaşık 12 bin 300 motosiklet sahibini bekliyor.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Bodrum'da yaz aylarında trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşlar çoğunlukla motosiklet kullanmayı tercih ediyor. İlçeye kayıtlı 100 bin araç varken şehir dışından gelen araçlarla birlikte taşıt sayısının 10 kat artığı öğrenildi. İlçeye kayıtlı yaklaşık 30 bin motosikletin olduğu öğrenildi. İlçede bekleyen trafik otoparkları ise motosiklet mezarlığına döndü. İlçe genelindeki trafik otoparklarında yaklaşık 12 bin 300 motosiklet çürümeye terk edildi. Otomobilden daha çok motosikletler trafik otoparklarında beklemeye başladı. Trafik kazası, sigorta borcu ya da hacizli duruma olan motosikletlerin sayısı her geçen gün arttı. Trafik otopark işletme sahipleri ise bu durumdan muzdarip olduğunu açıkladı. Otoparklarda 20 yıllık motosikletlerin olduğu ve birçok motosikletin çürümeye terk edildiği öğrenildi.

Konacık otoparkı işletmecisi Kenan Akbıyık 7 bin adet motosikletin çürümeye terk edildiğini belirterek, "Bodrum genelinde özellikle sigortası olmayan, muayenesi olmayan kaza sonucu terk edilen ve aynı zamanda güvenlik amacıyla çekilen motosikletler var. 14 yıldır otoparkta duran motosikletler bile var. Devletimizin bununla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyoruz. 5 yıldır bununla ilgili bir çalışma yaptık. Gerekli mercilere başvurularımızı yapmış durumdayız. Ama hiçbir sonuç alamadık. Türkiye genelinde bunu bir hesaplarsak, milyonlarca motosiklet çürümeye terk edilmiş. Bu motosikletleri çürümeye terk etmeyelim, 1 yılını doldurmuş kara yada deniz araçları devletin hazinesine katılması gerektiğini düşünüyoruz. Otoparkta beklettiğimiz motosikletlerden kar amacıda gütmüyoruz. Artık elimizden çıksın, gördükçe içimizde sızlıyor. Milyonlarca aracımız var böyle türkiye genelinde. Devletimiz bunun bir şekilde satışını yapmalı, piyasaya sürmeli. Sonuçta milli servet bu araçlar. 12, 13 bin civarından muhakkak vardır trafik otoparklarında. Turgutreis otoparkında ise 7 bin motosiklet var. 20 yıllık motosikletler durmakta. Biz otopark ücreti bile istemiyoruz, çekici paramızı versinler yeter. Maksat motosikletler burada çürümesin. Kar amacı bile gütmüyoruz" dedi.

Trafik otoparkı işletmecisi Sezgin Kılıç çürümekte olan motosikletleri göstererek, "Otların arasında çürüyen motosikletler var. Buradaki motosikletler yaklaşık 1 yıldır çürümeye terk edildi. Çok lüks motosikletlerde var. Bu motosikletler milli servet. Milli emlak ve Devletimizden bunlara sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

(İHA)

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otoparklar motosiklet mezarlığına döndü - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otoparklar motosiklet mezarlığına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]