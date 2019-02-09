Son Dakika Haberleri: Otoparklara Yeni Yorum

Otoparklara Yeni Yorum

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Otoparkı'ndan sonra Alsancak Punto Katlı Otoparkı'nın dış cephesini de yeniliyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Punto Katlı Otoparkı'nı çağdaş görünüme kavuşmak amacıyla binayı alüminyum mesh kaplayarak dekoratif hale getiriyor. 550 araç kapasiteli otopark, yapılan alüminyum mesh kaplamayla daha estetik bir görünüme kavuşurken, yapı içerisinde de hem cephe bütünlüğü hem de hava sirkülasyonu sağlanmış olacak. Projenin yüzde 95'ini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ay sonuna kadar cepheyi yeni görünümüne kavuşturacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın dış cephesini rengarenk alüminyum mesh kaplayarak binayı daha çekici hale getirmişti. Büyükşehir Belediyesi, 1200 araçlık bu büyük otoparkın çevre yoluna bakan kısmına yerleştirdiği led ekran aracılığıyla kentlileri bilgilendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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