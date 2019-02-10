Otoparklara Yeni Yorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Otoparkından sonra Alsancak Punto Katlı Otoparkının dış cephesini de yeniliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Otoparkından sonra Alsancak Punto Katlı Otoparkının dış cephesini de yeniliyor. İzmir siluetiyle estetik bir görünüme kavuşturulan otoparkın yeni görüntüsü çok beğenildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Punto Katlı Otoparkını çağdaş görünüme kavuşmak amacıyla binayı alüminyum mesh kaplayarak dekoratif hale getiriyor. 550 araç kapasiteli otopark, yapılan alüminyum mesh kaplamayla daha estetik bir görünüme kavuşurken, yapı içerisinde de hem cephe bütünlüğü hem de hava sirkülasyonu sağlanmış olacak. Projenin yüzde 95'ini tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ay sonuna kadar cepheyi yeni görünümüne kavuşturacak.



Çok beğenildi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da Kahramanlar Katlı Otoparkının dış cephesini rengarenk alüminyum mesh kaplayarak binayı daha çekici hale getirmişti. Belediye, bin 200 araçlık bu büyük otoparkın çevre yoluna bakan kısmına yerleştirdiği led ekran aracılığıyla kentlileri bilgilendiriyor. - İZMİR

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