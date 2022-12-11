OTOPARKLARDA TAKSİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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OTOPARKLARDA TAKSİ YOĞUNLUĞU

11.12.2022 11:29

İSTANBUL'da son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten menedilen taksiler otoparkları doldurdu.

İSTANBUL'da son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten menedilen taksiler otoparkları doldurdu.

İstanbul'da taksi tartışması devam ederken, denetimler de sürüyor. Şikayetler üzerine yapılan denetimlerde çok sayıda şoföre ceza kesilirken, araçlar da belli süreliğine trafikten menediliyor. Menedilen araçlar ise yediemin otoparklarına çekiliyor. Son günlerde artan denetimler sonrası birçoğu 10 günlüğüne trafikten menedilen araçlar otoparkları doldurdu. Yediemin otoparklarındaki taksi yoğunluğu dikkat çekti.

İBB 10 AYI AÇIKLAMIŞTI

6 Aralık'ta İBB, 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildiğini açıklamıştı. Şikayetlerin 28 bin 467'si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı. 14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 TL ceza kesildiği aktarıldı. 2022'nin ilk 10 ayında 2 bin 27 aracın emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten menedilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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