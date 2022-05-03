Otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama - Son Dakika
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Otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama

03.05.2022 00:58
Otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama

Adana'da bir apartmanın otoparkında pusu kurarak bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da bir apartmanın otoparkında pusu kurarak bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Nisan günü saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Saygılı (22), iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Saygılı yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Saygılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Saygılı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saygılı'nın ölmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde zanlıların kaçtığı aracın plakasının başka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Polis bu otomobilde bulunan şahısların ise Mutlu B. (33), Volkan Zafer Y. (31), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç. (24) olduğunu tespit etti. Polis, zanlıları evlerine yapılan baskınla yakaladı. Polis, öldürülen Saygılı'nın amcası Orhan S.'nin Volkan Zafer Y.'yi yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Olay günü de otomobilin içinden ateş açıldığında asıl hedefin Orhan S. olduğu ancak yanındaki yeğeninin vurulduğu saptandı.

Zanlılar sorgularında iddiaya göre suçu birbirlerinin üzerine attı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Furkan Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı. - ADANA

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Sarıçam, Nisan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama - Son Dakika


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