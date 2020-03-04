Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi - Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi

6 saat önce

Pendik'te bir sitenin otoparkında elektrikli motosikletin alev almasıyla çıkan yangın 3 araca daha sıçradı.

Pendik'te bir sitenin otoparkında elektrikli motosikletin alev almasıyla çıkan yangın 3 araca daha sıçradı. Yoğun dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birbirine girerek kavga eden araç sahiplerini polis güçlükle ayırdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Pendik'te Sapanbağlar Mahallesi bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta şarj edilen elektrikli motosiklet birden alev aldı. Elektrikli motosikletin yanmasıyla yangın otoparkta bulunan 3 araca daha sıçradı. Otoparkta alev araçların yanmasıyla otopark kısmında ve binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otoparkta yanan araçlar söndürüldü. Yoğun dumandan ise biri bebek 3 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlere 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Daha sonrasında dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araç sahipleri kavga ederek birbirine girdi. Polis ekipleri kavgaya tutuşan araç sahiplerini güçlükle ayırdı.

(Cüneyt Sevindik - Halit Arslan/İHA)

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi

Pendik, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
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