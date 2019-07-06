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Otoparkta bekleyen adama geri manevra yapan otomobil böyle çarptı

59 dakika önce

Otoparkta bekleyen adama geri manevra yapan otomobil böyle çarptıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı.

Otoparkta bekleyen adama geri manevra yapan otomobil böyle çarptı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye uçan adam yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bir otoparkta 20 Haziran'da yaşandı. Otoparkta geri manevra yapan bir otomobil bekleyen adama çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle birkaç metre ilerleye uçarak hafif şekilde yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü ise durdu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Otoparkta bekleyen adama geri manevra yapan otomobil böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, 3. Sayfa
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