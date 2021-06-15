Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı - Son Dakika

Şişli'de site otoparkına yanaşmaya çalışırken bir anda gaza basan yaşlı adam, otomobiliyle binaya çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, araçta mahsur kalan adam ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Skoda Octavia marka 34 RY 5660 plakalı otomobille site otoparkına gelen 74 yaşındaki Ertuğrul D. boş yere aracını park etmek istedi. Bir süre otoparkta manevra yapan yaşlı adamdan, iki sürücü çıkış yapmak için yol istedi.

Geri viteste bir anda gaza basınca binaya çarptı

Sürücülere yol vermek için birkaç metre ileriye giden adam ardından vitesi geriye taktı. Ancak yol verdiği sürücülere sinirlenen yaşlı adam gaza bir anda basınca araç seti aşarak yeşil alana çıktı. Panikle frene basamayan adamın kontrolünden çıkan araç, tel örgüleri parçalandıktan sonra binaya çarparak durabildi. Kaza sonucu yaşlı adam araçta mahsur kalırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Akılalmaz kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı adam yara almadan kurtuldu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan adamı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayakta tedavisi yapılan Ertuğrul D., ardından taburcu edildi. Araç ise itfaiye ekipleri tarafından kaymaması için halatla ağaca bağlandı. Kazayı gören vatandaşlar şoke olurken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL