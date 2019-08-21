Otoparkta düğün yemeği yaparken tüp patladı

Afyonkarahisar'da düğün yemeği için bir apartmanın otoparkında yemek pişirildiği sırada mutfak tüpü patladı, kazada bir kişi zehirlendi.



Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar kent merkezinde düğün yemeği için apartmanın bodrum katında bulanan otoparkta yemek pişirilmeye başlandı. Bir süre sonra gaz sıkışması nedeniyle piknik tüpü patladı. Patlamada zehirlenen Zinet Çengelci, Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çengelci'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tüp patlaması sonucu otoparkta çıkan yangın ise ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR