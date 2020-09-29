Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu - Son Dakika

Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında korta gidemeyince 4 ay boyunca ikiziyle oturdukları sitenin kapalı otoparkında tenis antrenmanı yapan 11 yaşındaki Fatma Karya Arslan, yeni normal hayatta ilk turnuvada şampiyonluk kupasını kazandı.

Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu, System.String[]

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında korta gidemeyince 4 ay boyunca ikiziyle oturdukları sitenin kapalı otoparkında tenis antrenmanı yapan 11 yaşındaki Fatma Karya Arslan, yeni normal hayatta ilk turnuvada şampiyonluk kupasını kazandı.

Antalya'da yaşayan ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, anneleri Rukiye Arslan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışan ikizler, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda birincilik elde etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor alanlarına giriş ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde antrenman yapamayan ikizler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle uzaktan eğitime başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın önerisiyle oturdukları sitenin kapalı otoparkında çalışan kardeşler, araçların arasında raket sallayarak antrenmanlarını sürdürdü.

OTOPARKTA TENİS ANTRENMANIKoronavirüs nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sitenin kapalı otoparkında antrenman yapan ikizler, haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürdü. Marttan temmuza kadar otoparkta araçların park yerini belirleyen plastik dubaya bağladıkları ipi file gibi kullanan ikizler, oluşturdukları kortta antrenman yaptı. Topa lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak çalışan, duvara top atan ikizler, zaman zaman da araçların üzerinden topu atarak tenis antrenmanı gerçekleştirdi.Pandemi sürecindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından ikizler, temmuz ayından itibaren antrenörleri yönetiminde yeniden kortta çalışmalara başladı. Korttaki antrenmanların yanı sıra ikizler, otoparkta da birlikte çalıştı. Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tenis antrenmanlarına ara vermeyen ikizler, pandemi sürecindeki zorlu çalışma şartlarına rağmen katıldıkları turnuvada kazandıkları başarılarla ailelerini gururlandırdı.HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Fatma Karya Arslan, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 17- 20 Eylül'de Antalya'da düzenlenen 12 yaş turnuvasında şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İkizi Batuğ ise gruplarda üçüncülüğü elde etti. Spor kariyerindeki ilk kupanın sevincini yaşayan Fatma Karya, "En iyi tenisçi olmak istiyorum" dedi. Milli takıma seçilerek uzun yıllar başarılarıyla anılmak istediğini vurgulayan Fatma Karya, "Annemin yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladım. Turnuvalarda birincilik elde etmiştim. Koronavirüs nedeniyle tenis kortuna gidemedim. Kortta antrenman yapamayınca annemin yardımıyla otoparkta çalıştım. 4 ay boyunca sadece otoparkta antrenman yaptım. Daha sonra antrenörümle kortta da antrenmana başladım. Şampiyon olmak istiyordum. Turnuvada kazandığım birincilik beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu

Koronavirüs, Antalya, Karya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından tam destek İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz 2 çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürüldü Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı
Gözaltına alınan Yağmur Aşık, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Gözaltına alınan Yağmur Aşık, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı         
14:12
Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı         
13:41
Ermenistan'ın saldırıları sonucu Azerbaycan'da 2'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetti Ermenistan'ın saldırıları sonucu Azerbaycan'da 2'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetti         
12:50
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Genç kıza araba çarptı, arkadaşları ilgilenmek yerine video çekmeye başladı Genç kıza araba çarptı, arkadaşları ilgilenmek yerine video çekmeye başladı         
11:47
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Saldırgan dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuğu tek tokatla yere serdi Saldırgan dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuğu tek tokatla yere serdi         
10:51
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir         
09:27
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir         
07:53
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 14:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei