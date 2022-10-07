Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı arkadaşı vurmuş - Son Dakika
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Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı arkadaşı vurmuş

07.10.2022 13:55
Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı arkadaşı vurmuş

KONYA'nın Meram ilçesinde, otoparkta tabanca ile öldürülmüş bulunan Abdurrahim Yeşilbağ'ı (46), beraber alkol aldığı arkadaşı Hakan K.'nin (46) vurduğu ortaya çıktı.

KONYA'nın Meram ilçesinde, otoparkta tabanca ile öldürülmüş bulunan Abdurrahim Yeşilbağ'ı (46), beraber alkol aldığı arkadaşı Hakan K.'nin (46) vurduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 5 Ekim günü saat 20.30 sıralarında, Yaka Mahallesi Yeni Meram Caddesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Otoparktan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ'ın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Yeşilbağ, yapılan otopsi sonrası Karatay ilçesinde toprağa verildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Abdurrahim Yeşilbağ'ın; Hakan K., Ahmet T. (42) ve Cihan B. (34) ile alkol aldığını saptadı. Ekipler, grubun arasında küfürleşme olduğunu, bu nedenle çıkan kavgada Hakan K.'nin, Yeşilbağ'ı tabanca ile vurduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hakan K.'yi Gaziantep'e kaçmaya çalışırken Karapınar ilçesinde yakaladı. Kaçışa yardım ettiği belirlenen Cevdet K. (36) ile Ahmet T., Cihan B. ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de gözaltına alındı. Hakan K., ilk ifadesinde; alkol aldıkları sırada Abdurrahim Yeşilbağ'ın kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan kavgada tabanca ile vurduğunu söyledi. 5 şüpheli, işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilecek.


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Kaynak: DHA

Meram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı arkadaşı vurmuş - Son Dakika

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