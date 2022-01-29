Otoparkta tartışan sürücüler telekonferansta uzlaştı - Son Dakika

Trabzon'da hastane otoparkında tartışan iki kadın, birinin İstanbul'da olması nedeniyle telekonferans yöntemiyle yaptıkları görüşmenin ardından uzlaştı.

Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesinin otoparkında, geçen yıl 26 Ağustos'ta N.A. ile B.K. arasında tartışma çıktı.

Taraflardan N.A, hakarette bulunduğunu iddia ettiği kadından şikayetçi oldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, tarafların arasını bulmak üzere uzlaştırmacı görevlendirildi.

Uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul etti. Yapılan müzakereler sonucu müşteki N.A, şüphelinin kendisinden özür dilemesi halinde anlaşmaya varacağını belirtti.

Şüphelinin, edimi kabul etmesiyle uzlaşma sağlandı

Uzlaşmayı kabul eden şüpheli B.K'nin İstanbul'da yaşaması üzerine uzlaştırmacı, tarafları telekonferans üzerinden görüştürdü.

Şüpheli B.K'nin telekonferansla görüştüğü N.A'dan özür dilemesiyle taraflar anlaştı.

Tarafların uzlaşması üzerine savcılık tarafından, şüphelinin edimi yerine getirmesinden dolayı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Taraflardan birinin başka şehirde yaşaması nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen uzlaşma sürecinin, toplumsal barışın yeniden tesisi, uzlaşma müessesesinin gelişmesi ve farkındalık oluşması açısından örnek olduğu belirtildi.