Otoparktaki araç yangınında 2 otomobil zarar gördü - Son Dakika

Otoparktaki araç yangınında 2 otomobil zarar gördü

DENİZLİ'de kapalı bir otoparkta park halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bu aracın yanındaki başka bir otomobilde de kısmı hasar oluştu.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan otoparka Yalçın Bölek, bu sabah 20 FE 189 plakalı otomobilini park etti. Saat 15.30 sıralarında otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören Bölek, aracının kaputunu açınca alevlerin çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin ön kısmını sardığı araçtaki yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında alevler nedeniyle sahibi öğrenilemeyen 20 U 8608 plakalı bir başka otomobil de hafif hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.