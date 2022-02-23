OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA

23.02.2022 16:59

İZMİT'te otoparkta otomobilin çarptığı diğer otomobil takla attı.

İZMİT'te otoparkta otomobilin çarptığı diğer otomobil takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. 01 ENG 70 plakalı otomobil otopark içerisinde ilerleyen 34 EA 0156 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti. Otomobilin takla atma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve otomobilin takla atmasından sonra çevrede bulunan kişilerin yardıma koştuğu görülüyor.

OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA
OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA

YORUMLAR
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Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI

Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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