Son Dakika Haberleri: Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı
Son Dakika Güncel Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

17 dakika önce

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı, System.String[]

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Muhammet Samet K. yönetimindeki 34 NK 5439 plakalı otomobil, caddeden geçen Sercan Ö'nün kullandığı 34 THC 07 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi refüje çıkarken, araçtaki yabancı uyruklu Hazel Ernah N. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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