Son Dakika Haberleri: Otoparktan Çıkmaya Çalışırken Böyle Duvara Çarptı

Otoparktan Çıkmaya Çalışırken Böyle Duvara Çarptı

1 saat önce

Otoparktan çıkmaya çalışırken böyle duvara çarptı Fren yerine gaza basınca 3 kez aynı yere çarptıİSTANBUL - Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı.

Otoparktan Çıkmaya Çalışırken Böyle Duvara Çarptı, System.String[]
Otoparktan çıkmaya çalışırken böyle duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca 3 kez aynı yere çarptı

İSTANBUL - Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi. Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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