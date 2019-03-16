Otoparktan Çıkmaya Çalışırken Böyle Duvara Çarptı

Otoparktan çıkmaya çalışırken böyle duvara çarptı Fren yerine gaza basınca 3 kez aynı yere çarptıİSTANBUL - Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı.

Otoparktan çıkmaya çalışırken böyle duvara çarptı

Fren yerine gaza basınca 3 kez aynı yere çarptı



İSTANBUL - Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi. Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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